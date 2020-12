Covid in Piemonte, 908 casi e ricoveri in calo nelle ultime 24 ore

Sono 908 in Piemonte le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati segnalati 1.097 casi. Il numero delle positività di oggi corrisponde al 6% dei 15.089 tamponi eseguiti, di cui 9.009 antigenici. Dei 908 nuovi casi, gli asintomatici sono il 40,2% (365). I decessi comunicati dall'Unità di crisi della Regione sono 28, di cui 3 verificatisi oggi. Il totale è ora di 7.755. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva sale di una unità (ora sono 214) ma quello dei ricoverati in altri reparti registra una forte flessione: -115 rispetto a ieri (3.029). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA E GRAFICI DEI CONTAGI)