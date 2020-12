Chieri, incendio in un alloggio: intossicato uomo di 70 anni

È ricoverato in gravi condizioni un pensionato di 70 anni che ieri notte è rimasto intossicato nell'incendio scoppiato nel suo alloggio di Chieri, in provincia di Torino.

Il rogo

Le fiamme hanno interessato il quinto piano dello stabile di via Monti 17. A causarle, secondo una prima ricostruzione, è stato un corto circuito, anche se non viene escluso l'incidente domestico. Il pensionato, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Chieri, mentre lo stabile è stato evacuato.