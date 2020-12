Natale, ultimo giorno di zona gialla: code e traffico a Torino

Parcheggi completi e corso Vittorio congestionato. Come avvenuto negli scorsi weekend, si registrano code fuori dagli esercizi commerciali del centro, soprattutto in via Lagrange e via Garibaldi

Parcheggi completi e corso Vittorio congestionato dal traffico con lunghe code. Si presenta così il centro di Torino all'antivigilia di Natale, ultimo giorno di zona gialla prima dell’entrata in vigore della zona rossa nazionale in occasione delle festività (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO). Non si tratta di un vero e proprio assalto ai negozi per gli ultimi acquisti, ma come avvenuto negli scorsi weekend si registrano code fuori dagli esercizi commerciali del centro, soprattutto in via Lagrange e via Garibaldi. Molta gente anche nei supermercati: in ogni caso, gli alimentari resteranno aperti anche domani (CONTROLLI INTENSIFICATI A ROMA).