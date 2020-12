Cuneo, blocco cemento si stacca da un palazzo: grave una 30enne

E' accaduto questa mattina tra via Giacosa e via Medaglie d'Oro. La donna è stata ricoverata all'ospedale Santa Croce

Un blocco di cemento e ferro pesante diversi chili si è staccato dal cornicione di un palazzo a Cuneo e ha colpito in testa una passante di 30 anni. E' accaduto questa mattina tra via Giacosa e via Medaglie d'Oro. Il palazzo è stato transennato per motivi di sicurezza. La donna è stata ricoverata all'ospedale Santa Croce, in gravi condizioni, per un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'amministratore del palazzo.