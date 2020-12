Spaccio di droga tra Lombardia e Piemonte, sei arresti

Sei cittadini di origini marocchine sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Biella in quanto ritenuti appartenenti a una banda che, secondo l'accusa, spacciava ingenti quantitativi di eroina, cocaina e hashish. L'indagine, iniziata lo scorso luglio, si è avvalsa della collaborazione delle squadre mobili di Pavia e Vercelli.

Le indagini

L’indagine, coordinata dal procuratore di Biella Teresa Angela Camelio, ha portato gli agenti in alcune aree boschive del Milanese, tra Cuggiono, Buscate, Bernate Ticino e Turbigo, dove è stato scoperto un vero e proprio mercato della droga in cui si rifornivano acquirenti del Piemonte e della Lombardia, che ordinavano le dosi via telefono. Ad occuparsi dell'approvvigionamento del mercato erano i coordinatori del 'market', mentre i pusher confezionavano i quantitativi richiesti e incontravano nei boschi i loro clienti dopo aver controllato la zona per scongiurare l'eventuale presenza delle forze dell’ordine.