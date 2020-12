Covid, in Piemonte 906 nuovi casi su 10.579 tamponi

A fronte di 10.579 tamponi eseguiti, sono 906 - di cui il 43% asintomatico - i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, con una percentuale tra test e positivi all’8,6%. Cala di 12 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, giunto ora a 312. Le persone in cura presso gli altri reparti sono 4.102, 22 in meno rispetto a ieri. L’Unità di crisi ha comunicato 67 nuovi decessi, dei quali 10 relativi a oggi. I soggetti guariti sono 1.869. Le persone in isolamento domiciliare sono 59.063. Gli 'attualmente positivi' in Piemonte sono 63.483. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)