Covid, in Piemonte 952 nuovi contagi su 11.514 tamponi

In Piemonte sono 952 i casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI), con un rapporto dell'8,3% rispetto agli 11.514 tamponi processati. Prosegue il calo dei ricoverati: l'aggiornamento dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi una diminuzione di 15 pazienti in terapia intensiva, in totale ora sono 330, e di 119 negli altri reparti, in totale 4124. I morti sono 59, tredici relativi a oggi. Il 43.7% sono asintomatici. Le persone in isolamento domiciliare sono 60.059, i casi di guarigione 2.219 in più rispetto a ieri.