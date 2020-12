Covid Piemonte: 2.230 positivi su oltre 26mila tamponi

Scende all’8,5 per cento il rapporto tra i casi positivi e i test eseguiti. Cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Sono 92 i decessi

Scende all'8,5% in Piemonte il rapporto tra i casi positivi al Covid e i tamponi processati (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). Il bollettino dell'Unità di crisi regionale riporta oggi 2.230 positivi (44,8% asintomatici) con l'esito di 26.163 tamponi. I decessi sono 92, di cui 11 si sono verificati oggi. Torna a calare, dopo il +5 di ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, -16, con totale sceso a 366. Si conferma la flessione dei pazienti negli altri reparti: -137, con totale a 4.459. Le persone in isolamento domiciliare sono 65.181, i casi di guarigione 3.019. In Piemonte gli attualmente positivi sono 70.006.