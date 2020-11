Torino, aggredisce e palpeggia donna in strada: arrestato 27enne

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale a Torino. Secondo quanto ricostruito dai militari, ha aggredito alle spalle una donna che camminava in strada e l'ha ripetutamente palpeggiata. L'episodio è avvenuto la sera del 26 novembre in via Garibaldi. Sono state le urla della donna a mettere in fuga il giovane e a richiamare l'attenzione di una pattuglia dell'Arma che ha rintracciato l'aggressore nelle vie limitrofe e lo ha arrestato.