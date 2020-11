Covid, in Piemonte 2.751 nuovi positivi su 22.418 tamponi

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, stabile a 403, mentre cala quello delle persone in cura presso gli altri reparti ospedalieri, sceso a 4.992

A fronte di 22.418 tamponi processati, sono 2.751 in nuovi casi di coronavirus in Piemonte, di cui il 42% è asintomatico. Sono 72 i decessi comunicati dall’Unità di crisi, di cui sei registrati nella giornata di oggi. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, stabile a 403, mentre cala quello delle persone in cura presso gli altri reparti ospedalieri, sceso a 4.992, 103 in meno rispetto a ieri. I soggetti in isolamento domiciliare sono 7.301, mentre i nuovi casi di guarigione sono 2.194. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)