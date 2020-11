Biella, azienda evade contributi non versati per 585mila euro

I carabinieri hanno accertato l’evasione nel corso di un controllo a un’attività che opera nel commercio di abbigliamento. La società è stata inoltre multata per oltre 9mila euro

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Biella nel corso di un controllo a un'azienda che opera nel commercio di abbigliamento hanno accertato contributi non versati per più di mezzo milione. Fra le irregolarità riscontrate dai militari e dagli ispettori dell'Inps c'è anche una serie di violazioni sul libro unico del lavoro. La società è stata multata per 9.034 euro e dovrà rispondere di un'evasione contributiva pari a 585.285 euro.

I controlli

Durante i controlli sono state rilevate anche situazioni di lavoratori in nero in una ditta individuale che opera nel commercio e nella riparazione di pneumatici e in una ditta di commercio e distribuzione di carburanti.