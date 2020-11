Covid, in Piemonte 2.070 nuovi positivi su 14.536 tamponi

Sono 404 i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali piemontesi, cinque in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono attualmente in cura 5.116 persone (+4)

A fronte di 14.536 tamponi eseguiti, sono 2.070 i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte, dei quali il 35% è asintomatico. Sono 73 i decessi comunicati dall'Unità di crisi, 10 rilevati oggi. Giunge a quota 404 il numero dei ricoverati in terapia intensiva negli ospedali piemontesi, cinque in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono attualmente ricoverate 5.116 persone (+4). I nuovi guariti sono 1.845, mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 71.555.