Spari contro centro distribuzione Amazon a Torrazza Piemonte

Due colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera contro il centro distribuzione Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese. È il terzo episodio simile che si verifica ai danni dello stesso stabilimento dell'azienda. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Chivasso. I due colpi hanno centrato la palazzina di stoccaggio dei materiali. Non si registrano feriti. Uno dei precedenti episodi, il 22 aprile, era stato rivendicato da anarchici, ma non lontano dal centro Amazon si trova un poligono di tiro.