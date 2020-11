Covid Tortona, 63enne positiva fugge da casa di riposo: denunciata

La donna, senza fissa dimora e con precedenti alle spalle, è fuggita nonostante la sorveglianza attiva. Rintracciata dai militari, è stata portata all'ospedale di Novi Ligure e posta in quarantena

Denunciata una donna di 63 anni a Tortona, in provincia di Alessandria, accusata di essersi allontanata dalla casa di riposo Materi Dei dove era ospite nonostante fosse positiva al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI). La donna, senza fissa dimora e con precedenti alle spalle, è fuggita nonostante la sorveglianza attiva. Rintracciata dai militari, è stata portata all'ospedale di Novi Ligure e posta in quarantena.