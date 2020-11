Covid, in Piemonte 3.659 nuovi positivi su 15.812 tamponi processati

In terapia intensiva sono ricoverati 325 pazienti, 13 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 4.715 (+175)

A fronte di 15.812 tamponi processati, sono 3.659 i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte (ieri 2.876), di cui il 39% asintomatico. Sono 64 i decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale, sei dei quali verificatisi oggi. In terapia intensiva sono ricoverati 325 pazienti, 13 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 4.715 (+175). I soggetti in isolamento domiciliare sono attualmente 53.795. Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato 4.742 decessi e 104.314 contagi.