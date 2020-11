Covid, in Piemonte 4.437 nuovi contagi su 17.390 tamponi

I ricoverati in terapia intensiva sono 284, 16 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 4.122, 251 in più

A fronte di 17.390 tamponi eseguiti, sono 4.437 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte nelle ultime 24 ore. Di questi, il 40% è asintomatico. Sono 45 i decessi comunicati oggi dall'Unità di crisi, di cui 6 registrati oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 284, 16 in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 4.122, 251 in più. Le persone in isolamento domiciliare ora sono 47.083. Ieri erano stati comunicati 4878 casi positivi con l'esito di 21288 tamponi.