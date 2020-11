Cadavere trovato a Chivasso, indagini per omicidio: domani l’autopsia

Era residente a Crescentino (in provincia di Vercelli) il 22enne romeno trovato morto lunedì pomeriggio a Chivasso, vicino alle sponde del Po. Si tratta di Andrei Miron Radu, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Domani verrà effettuata l'autopsia per chiarire le cause della morte. La procura di Ivrea (in provincia di Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. Secondo i carabinieri il corpo del 22enne è stato trasportato in quella zona di campagna dopo il decesso, avvenuto altrove.