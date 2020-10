Covid, in Piemonte 1548 nuovi casi: quasi 500 meno di ieri

Le vittime sono 12, mentre sono 8 in più rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva, e 121 i pazienti negli altri reparti

Sono 1548 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte. Il dato emerge dal bollettino di oggi emesso dall'Unità di crisi regionale. Di questi il 52% sono asintomatici, a fronte di 11.847 tamponi effettuati (contro i 2032 di venerdì, quando i nuovi positivi erano stati 12.665). Le vittime sono 12, mentre sono 8 in più rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva (in totale 88), 121 negli altri reparti (1483). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.272. I pazienti dichiarati oggi "guariti virologicamente" sono 83, altri 1.259 sono considerati "clinicamente guariti". I tamponi diagnostici processati dall'inizio della pandemia in Piemonte sono 931.476, di cui 502.873 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)