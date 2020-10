Fossano, scontro tra auto e furgone: morto 83enne

L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 all'altezza di località Boschetti di Fossano, sulla Statale 231 in direzione Bra. La vittima era alla guida del furgone

Un uomo di 83 anni, Giuseppe Tesio, è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 all'altezza di località Boschetti di Fossano, sulla Statale 231 in direzione Bra. Lo scontro è avvenuto nei pressi della rotonda per strada della Creusa tra due mezzi, un'auto e un furgone. La vittima era alla guida di quest'ultimo, terminato fuori strada dopo lo scontro.

L'incidente

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, a causa di un malore la vittima avrebbe perso il controllo del furgone che trasportava pollame per un mercato a Fossano. Il mezzo ha urtato un'auto, condotta da un cinquantenne di Bra rimasto illeso, finendo la propria corsa contro un muro. La vittima era originario di Fossano ma residente a Cuneo.