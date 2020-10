Coronavirus, in Piemonte oltre duemila casi su 12.665 tamponi

Cresce il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 85, cinque in più rispetto a ieri. In aumento anche le persone in cura presso gli altri reparti, giunte a 1.362 (+136)

A fronte di 12.665 tamponi eseguiti, sono 2.032 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte. Cresce il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 85, cinque in più rispetto a ieri. In aumento anche le persone in cura presso gli altri reparti, giunte a 1.362 (+136). Sono 9 i decessi comunicati oggi dall’Unità di crisi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 4.236. I nuovi guariti sono 107, mentre altri 1.187 pazienti sono considerati "in via di guarigione”. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.016. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)