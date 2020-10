Torino, minacce e insulti alla moglie: arrestato per maltrattamenti

L’uomo, spinto da una gelosia ossessiva, impediva alla donna di frequentare altre persone o di telefonare alla scuola del figlio per parlare con gli insegnanti

Un uomo è stato arrestato a Torino dalla polizia per maltrattamenti. Da anni minacciava e insultava la moglie spinto da una gelosia ossessiva, ma durante il lockdown il suo comportamento è ulteriormente peggiorato, tanto da impedire alla donna di frequentare altre persone o di telefonare alla scuola del figlio per parlare con gli insegnanti. A chiamare gli agenti è stata la vittima stessa, che è riuscita a chiudersi in camera da letto insieme ai due figli dopo che l’uomo l’aveva scaraventata a terra nel corso dell'ultimo litigio.