Vercelli, sorpresi con hashish e marijuana: due denunce

Due ragazzi sono stati denunciati dalla polizia a Vercelli per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Uno di loro, un giovane di 15 anni di Alessandria, è stato colto in flagranza ieri sera mentre consegnava droga a un gruppo di altri minorenni in una piazza centrale del capoluogo.

La perquisizione in casa

Durante la perquisizione nelle abitazioni dei due gli agenti hanno trovato hashish, piantine di marijuana e altre droghe sintetiche per 130 grammi. La droga è stata sequestrata.