Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i sanitari del 118, anche se tra i passeggeri non ci sarebbero feriti

A Torino questa mattina, in corso Regina Margherita all'altezza con il Rondò della Forca, un tram della linea 3 è deragliato, finendo sulla banchina della fermata. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i sanitari del 118, anche se tra i passeggeri non ci sarebbero feriti. Traffico in tilt, mentre la polizia municipale cerca di portare ordine nella viabilità.