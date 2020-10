Racconigi: incidente passaggio livello, auto contro treno: una ferita

Traffico sospeso tra Carmagnola e Cavallermaggiore sulla linea Torino-Cuneo per un sinistro avvenuto dopo le 4.30. La conducente è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Savigliano. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Attivi servizi sostitutivi con bus

Traffico ferroviario sospeso, questa mattina, tra Carmagnola e Cavallermaggiore, sulla linea Torino-Cuneo, per un incidente a un passaggio a livello nei pressi di Racconigi (in provincia di Cuneo) tra un mezzo ferroviario e un'auto, avvenuto poco dopo le 4.30. La conducente 44enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Savigliano (nel Cuneese). Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Attivati servizi sostitutivi con autobus tra Cavallermaggiore e Carmagnola, i viaggiatori diretti a Savona sono autorizzati a passare da Genova senza maggiorazioni.