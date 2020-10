Coronavirus Piemonte: 129 contagi su 3.902 tamponi

Sono due i ricoveri in più in terapia intensiva, mentre sono 57 in più quelli negli altri reparti. Si è registrato un altro decesso. I guariti sono 69 in più

In Piemonte si registra oggi una forte crescita dei ricoverati con coronavirus: +2 in terapia intensiva, +57 negli altri reparti. Complessivamente, i pazienti sono 15 e 273. Sul fronte dei contagi il bollettino emesso dall'Unità di crisi della Regione riporta 129 nuovi casi, dei quali 92 asintomatici, dopo l'esito di altri 3.902 tamponi. C'è stato un altro decesso, che porta il totale da inizio pandemia a 4168. I guariti sono 69 in più e 391 persone "in via di guarigione". Le persone in isolamento domiciliare sono 3135. I tamponi diagnostici finora processati sono 748.061 di cui 411.032 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO).