Incidente nel Torinese, moto contro auto in sosta, morto 33enne

Un 33enne di origini marocchine, residente a Settimo Torinese, ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Milano. La vittima era in sella ad una motocicletta Kawasaki che, in direzione di Brandizzo, per cause in fase di accertamento, è andata a schiantarsi contro una Toyota Yaris in sosta. Inutili i soccorsi: il motociclista è morto sul colpo. Gli agenti della polizia locale cercheranno di chiarire la dinamica dell'incidente.