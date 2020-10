Torino, piazza San Carlo: al via il processo per nove imputati

Al via a Torino, nell'aula bunker delle Vallette, il processo per la tragedia di Piazza San Carlo (FOTO), avvenuta il 3 giugno 2017, quando durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League Juventus-Real una serie di ondate di panico tra la folla provocò 1.500 feriti e, più tardi, il decesso di due donne, Erika Pioletti e Marisa Amato. Nei confronti degli imputati si procede, con rito ordinario, per disastro e omicidio colposo in relazione alle presunte lacune nell'organizzazione e nella gestione dell'evento. Tra loro figurano il viceprefetto Roberto Dosio e dirigenti del Comune e della Questura. Per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato - compresa la sindaca Chiara Appendino - la causa inizierà a novembre. Per una questione di procedura a celebrare il processo è la Corte di Assise.