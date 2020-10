Tortona, scontro fra mezzi pesanti sulla A7: tre feriti e lunghe code

Il traffico risulta bloccato, con code di alcuni chilometri nella tratta compresa tra Castelnuovo Scrivia e Tortona. Chiusi anche gli svincoli dell'A21 Torino-Piacenza per imboccare la A7 verso Genova

Code sulla A7 Milano-Genova, tra l'uscita di Tortona e l'interconnessione con l'A26 in direzione di Genova, a causa di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Tre le persone ferite estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il traffico risulta bloccato, con code di alcuni chilometri nella tratta compresa tra Castelnuovo Scrivia e Tortona. Rallentamenti in carreggiata. Chiusi anche gli svincoli dell'A21 Torino-Piacenza per imboccare la A7 verso Genova.