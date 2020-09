Tortona, paziente incendia lenzuolo in ospedale: denunciato

Con l'accusa di avere incendiato un lenzuolo nel pronto soccorso dell'ospedale di Tortona (Alessandria) un 21enne residente in città è stato denunciato dai carabinieri. È possibile, alla luce dei primi accertamenti, che all'origine del suo gesto vi sia lo stato di tossicodipendenza.

La ricostruzione dell'accaduto

Il giovane era stato ricoverato in ospedale per una grave insufficienza respiratoria e si era allontanato dal reparto per raggiungere l'area del pronto soccorso, dove ha incendiato il lenzuolo e lo ha lanciato sopra un carrello porta-medicinali, che a sua volta ha preso fuoco. Il personale sanitario ha domato le fiamme servendosi degli estintori. Il 21enne è senza occupazione ed è già noto alle forze dell'ordine. La denuncia è scattata per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.