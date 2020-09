Incidente nel Verbano, sbanda con la moto: morto 37enne

È avvenuto ieri sera, dopo le 22, l'uomo, deceduto in ospedale per le gravissime ferite riportate, stava tornando dal lavoro all'istituto Auxologico italiano

Un motociclista di 37 anni è morto dopo essere caduto mentre percorreva la strada Verbania-Premeno. L'incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 22, e l'uomo è deceduto in ospedale per le gravissime ferite riportate. Il 37enne, residente a Verbania, stava tornando dal lavoro all'istituto Auxologico italiano: era in sella alla sua moto, ha sbandato ed è finito a terra. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha portato il centauro a Verbania dove è però deceduto.