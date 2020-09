Coronavirus, in Piemonte 39 contagi. Calano i ricoveri

Frenano i contagi da Coronavirus in Piemonte. Nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale ne ha registrati 39, per un totale di 33.853 dall'inizio dell'emergenza. Nessun decesso nell’ultimo giorno, con il totale delle vittime da inizio pandemia che resta invariato a 4.153. I nuovi guariti sono invece 27.226, 14 in più rispetto a ieri, con altri 317 in via di guarigione. In calo i ricoveri: sono otto i pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, 112 quelli in cura presso gli altri reparti (-2). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.037. I tamponi diagnostici finora processati sono 644.624, di cui 360.930 risultati negativi. (CORONAVRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)