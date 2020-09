Osasco, salta concerto: una donna si rifiuta di mettere la mascherina

Ieri sera a Osasco, in provincia di Torino, il sindaco - Adriano Miglio - ha dovuto prima interrompere e poi annullare il concerto del gruppo Sensazioni, che fanno cover dei Nomadi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

La vicenda

Come riporta La Stampa, questo a causa di una donna che si è rifiutata di indossare la mascherina. Una scelta, quella della spettatrice, che ha rovinato l'evento al pubblico e agli organizzatori, che avevano programmato il concerto nel rispetto delle norme anti Covid: sedie distanziate e obbligo di mascherina. Soltanto a metà concerto si sono accorti che una signora era senza mascherina e l'hanno quindi invitata ad indossarla. La spettatrice ha rifiutato e questo ha spinto il cantante del gruppo, Michelangelo Banchio, ad annunciare che avrebbe sospeso lo spettacolo in attesa di risolvere il problema. Nel frattempo, sono stati avvertiti i carabinieri, ma il sindaco per non correre rischi ha annullato il concerto.