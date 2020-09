Torino, rapinatore in banca minaccia contagio Covid a colpi di tosse

Grazie alla descrizione fatta dai testimoni la polizia è risalito al rapinatore, già autore di un colpo in un supermercato in strada Altessano, alla periferia della città

"Fermi tutti o vi contagio". Per farsi consegnare il denaro un rapinatore a Torino non ha usato un'arma, ma dei colpi di tosse e la minaccia di trasmettere il Covid a tutti. L'episodio è successo in una banca in via Bologna. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

La vicenda

Con una maschera in lattice sul volto e brandendo un bastone ortopedico un uomo di 62 anni si è fatto consegnare 4.200 euro minacciando gli impiegati di infettarli con il virus. Poi ha obbligato un dipendente della banca a seguirlo, per non restare bloccato nella bussola. Grazie alla descrizione fatta dai testimoni la polizia è risalito al rapinatore, già autore di un colpo in un supermercato in strada Altessano, alla periferia della città. In casa de rapinatore, arrestato, è stata ritrovata la refurtiva, il materiale utilizzato per travisarsi, una pistola giocattolo, due paia di manette e l'abbigliamento indossato in banca.