Coronavirus, in Piemonte 57 nuovi contagi. Calano i ricoverati

In Piemonte si sono verificati 57 nuovi contagi a fronte di 3268 tamponi. In 48 casi si tratta di asintomatici, 15 sono importati. Il bollettino quotidiano dell'unità di crisi della Regione sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) riporta 30 guariti, 373 pazienti in via di guarigione. Invariato anche oggi il numero dei ricoverati in terapia intensiva, nove, mentre negli altri reparti c'è stato un calo di otto pazienti. In totale oggi sono 102. Le persone in isolamento domiciliare sono 1849. I tamponi diagnostici finora processati sono 631.085, di cui 353.415 risultati negativi.