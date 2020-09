Bellinzago, cade da cestello elevatore: grave operaio di 42 anni

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha soccorso l'operaio, lo ha intubato e poi trasportato d'urgenza in elisoccorso al Cto di Torino

Un operaio di 42 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cto di Torino a causa di un incidente sul lavoro avvenuto a Bellinzago, in provincia di Novara. Secondo quanto ricostruito, l'uomo è caduto da un cestello elevatore da un'altezza di oltre 5 metri mentre stava lavorando. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha soccorso l'operaio, lo ha intubato e poi trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale.