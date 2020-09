Coronavirus, in Piemonte 42 contagi con 3958 tamponi

In terapia intensiva ci sono nove ricoverati, ieri erano otto, mentre negli altri reparti i pazienti sono 104, meno uno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1656, più 17

In Piemonte sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LE MAPPE DEL CONTAGIO), di cui 30 asintomatici e 20 importati. Il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale riporta un decesso, 30 guariti in più, per un totale oltre i 27 mila. In terapia intensiva ci sono nove ricoverati, ieri erano otto, mentre negli altri reparti i pazienti sono 104, meno uno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1656, più 17. I tamponi diagnostici finora processati sono 618.710, con un incremento di 3958 rispetto al dato di ieri, di cui 347.141 risultati negativi.