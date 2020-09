Coronavirus, in Piemonte 37 nuovi casi positivi

Sono stati registrati un decesso, 21 nuovi casi di guarigione e 415 pazienti in via di guarigione. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva mentre calano quelli negli altri reparti

Con l'esito di 2540 tamponi sono 37 i contagi di coronavirus riportati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, dei quali 23 asintomatici e 13 importati. Sono stati registrati un decesso e 21 nuovi casi di guarigione, con 415 pazienti in via di guarigione. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono otto, mentre negli altri reparti c'è stato un calo di sei pazienti che porta il totale a 105. Le persone in isolamento domiciliare sono 1639, rispetto a ieri 31 in più. I tamponi diagnostici finora processati sono 614.752, di cui 344.898 risultati negativi. (DIRETTA - LE MAPPE DEL CONTAGIO)