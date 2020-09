Coronavirus, in Piemonte 42 nuovi casi positivi

I nuovi casi di positività al coronavirus accertati in Piemonte sono 42, dei quali 24 asintomatici e 19 importati, i ricoverati in terapia intensiva restano 7, come ieri, mentre negli altri reparti sono 92, con un calo di sei unità rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1365, mentre i guariti sono 12 e i pazienti in via di guarigione 467. I tamponi diagnostici finora processati sono 591.905 in tutto, 3997 in più rispetto a ieri, in totale 330.273 sono risultati negativi. I dati sono stati diffusi dall'unità di crisi regionale. (DIRETTA)