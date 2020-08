Droga, un ragazzo di 26 anni arrestato a Torino

Il giovane è stato visto dagli agenti mentre nascondeva un sacchetto all'interno di una siepe in via Fratelli Garrone e poi dirigersi verso il giardino lì vicino

A Mirafiori, periferia di Torino, un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato visto dagli agenti mentre nascondeva un sacchetto all'interno di una siepe in via Fratelli Garrone e poi dirigersi verso il giardino lì vicino.

L'intervento della polizia

Il pusher e altre due persone in sua compagnia sono stati perquisiti: il 26enne aveva diversi telefoni cellulari e del denaro. Dentro il sacchetto sono stati ritrovati 76 ovuli contenenti marijuana. Una delle persone in sua compagnia è stato poi denunciato a piede libero per il possesso di un coltello.