Val Grande, escursionista disperso: ricerche in corso

Un escursionista, di 48 anni, è disperso da ieri in Val Grande, tra Ossola e Verbano. A svolgere le ricerche - ma le condizioni meteo non aiutano - sono le squadre del Soccorso Alpino e del Sagf aiutate dall'elicottero dei vigili del fuoco decollato da Malpensa. L'uomo pare fosse diretto al Pizzo Ragno, una cima di 2.289 metri: ieri era partito dalla Val Loana, dove è ancora parcheggiata la sua automobile. Inoltre, intorno alle 9:30 aveva inviato un video che lo ritraeva sulla cima. Da quel momento non se ne hanno più notizie. La denuncia del mancato rientro è delle 20:30 di ieri sera.