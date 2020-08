Oulx, moto si schianta contro transenne: morto 52enne

Un uomo di 52 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 24 a Oulx, in Val di Susa, all'altezza con via Monginevro. L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro delle transenne che delimitano i marciapiedi. Inutili i soccorsi, il 52enne è morto poco dopo lo scontro. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Susa per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.