Grave incidente stradale in provincia di Cuneo. Un motociclista ha perso la vita ieri sera in uno scontro con un'auto a Vernante, sulla strada statale 21 del colle di Tenda, in direzione di Limone Piemonte. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa.