Cuneo, tentano furti in due negozi ma vengono filmati: denunciati

Spaccando le vetrine con un martelletto, hanno tentato di mettere a segno due furti in un’osteria e in un negozio di scarpe nel centro storico di Cuneo, ma sono stati ripresi con lo smartphone dai residenti della zona. Due diciottenni sono stati così denunciati per tentato furto aggravato e continuato dai carabinieri che, una volta allertati, hanno preso visione delle registrazioni e rintracciato i due in pochi minuti. Il tutto è accaduto intorno la scorsa notte. Quando i militari li hanno raggiunti, i due giovani avevano ancora il martelletto frangivetro usato per danneggiare i due esercizi, da cui non sono riusciti a portare via nulla.