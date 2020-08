Torino, rapinano un passante davanti ai carabinieri: arrestati

E' successo in via Cigna venerdì sera. I due, bloccati dai militari della Stazione Torino 'Barriera Milano', dovranno rispondere di rapina e lesioni personali

Hanno aggredito un uomo con calci e pugni per sottrargli un cellulare e 30 euro, continuando a picchiare la vittima nonostante si fossero accorti della presenza dei carabinieri: per questo due pregiudicati di 20 e 43 anni, di origine marocchina, sono stati arrestati. E' successo a Torino, in via Cigna, venerdì sera. I due, bloccati dai militari della Stazione Torino 'Barriera Milano', dovranno rispondere di rapina e lesioni personali. La vittima, un connazionale, è stata soccorsa e trasportata all'Ospedale Maria Vittoria per le cure.