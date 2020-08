Salvati due escursionisti sorpresi da un temporale nel Vercellese

Sono stati recuperati dai vigili del fuoco sulle Alpi Graie della Val Soana. La coppia aveva perso il sentiero e non riusciva a tornare indietro. Un elicottero ha trasportato i soggetti, in buone condizioni, a Riva Valdobbia

Sorpresi dal maltempo, due escursionisti sono stati recuperati dai vigili del fuoco di Varallo e Alagna nei pressi del bivacco Revelli (in provincia di Vercelli), sulle Alpi Graie della Val Soana a 2.610 metri di altitudine. Sotto un forte temporale, avevano perso il sentiero e non riuscivano né a raggiungere il bivacco né a tornare indietro. I due escursionisti sono stati individuati e recuperati con l'elicottero e sono stati trasportati in buone condizioni a Riva Valdobbia. Alle operazioni di soccorso ha preso parte il nucleo volo dei vigili del fuoco di Caselle.