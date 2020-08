Coronavirus, focolaio a Vercelli: stop agli eventi di Ferragosto

Sono una quarantina i nuovi positivi registrati negli ultimi giorni a Vercelli, tutti collegati a una serata danzante in un circolo. "La situazione è circoscritta - ha spiegato il sindaco, Andrea Corsaro -, l'Asl sta facendo un buon lavoro per ricostruire tutti i contatti avvenuti tra le persone risultate positive, ma per prudenza abbiamo deciso di annullare gli eventi"

Il comune di Vercelli ha annullato tutti gli eventi legati al Ferragosto. La decisione è stata presa oggi dalla giunta comunale a causa della presenza di un focolaio di Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). "La situazione è circoscritta, l'Asl sta facendo un buon lavoro per ricostruire tutti i contatti avvenuti tra le persone risultate positive, ma per prudenza abbiamo deciso di annullare gli eventi - ha spiegato il sindaco, Andrea Corsaro -. Non vogliamo incentivare momenti di avvicinamento tra persone. Gli eventi erano pensati per dare sollievo a chi rimaneva in città, ma ora servono massima cautela e prudenza".

Il focolaio

Sono una quarantina i nuovi positivi registrati negli ultimi giorni a Vercelli, tutti collegati a una serata danzante in un circolo frequentato da dominicani e chiuso dal primo cittadino. Secondo quanto ricostruito, alla festa avrebbe partecipato un imprenditore dominicano, di rientro da Santo Domingo, che non avrebbe rispettato la quarantena. I nuovi casi di positività sono tutti asintomatici.

Gli eventi annullati

Annullati i due concerti di musica rock e musica italiana, previsti venerdì 14 e sabato 15 in piazza Cavour, e annullato anche il Festival delle birre artigianali in programma dal 20 al 23 al parco Kennedy. La decisione, si legge nella delibera di giunta, "è stata presa a scopo esclusivamente precauzionale, al fine di evitare ogni possibilità di contagio".