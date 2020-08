Novara, in arrivo 300 monopattini elettrici 'comunali'

I mezzi potranno circolare in zone ben definite: l'amministrazione comunale si è riservata la possibilità di vietarne l'uso nelle aree pedonali e in quelle prive di aree idonee a questa tipologia di veicoli

Dopo il bike sharing, attivo in città per oltre un decennio e dismesso due anni fa, arriva a Novara il noleggio di monopattini elettrici. E' quanto prevede un bando dell'Amministrazione comunale pubblicato in questi giorni per l'individuazione di un soggetto incaricato della fornitura dei monopattini elettrici e della gestione del nuovo servizio di mobilità sharing free della durata di un anno, dal mese di ottobre a quello successivo, con la possibilità di un rinnovo per altri 24 mesi.

Una flotta di 300 monopattini

I mezzi a disposizione saranno inizialmente 300, ma con la possibilità, in caso di particolari eventi o esigenze, di aumentare la flotta fino a 500. I "monopattini comunali" potranno circolare in zone ben definite: l'amministrazione comunale si è riservata la possibilità di vietarne l'uso nelle aree pedonali e in quelle prive di aree idonee a questa tipologia di veicoli, coinvolti negli ultimi tempi in numerosi incidenti. Le offerte dovranno pervenire in Comune entro il 15 settembre.