Calcio: aggredito titolare del Toro Store a Torino, indaga la Digos

Il titolare del Toro Store di piazza Castello, nel centro di Torino, è stato aggredito ieri sera all’interno del negozio. Sull’episodio indaga la Digos, che ha sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza dello store. Al momento si esclude che l’aggressione sia avvenuta durante un tentativo di rapina, in quanto non è stato portato via nulla dal negozio.

L'aggressione

L’uomo, C. T., personaggio noto alla tifoseria granata, è stato colpito alle spalle con un pugno ai reni ed è crollato a terra. L’aggressore si è poi dileguato rapidamente. Trasportato in ospedale, C. T. è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.