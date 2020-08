Cuneo, con l'auto contro un cancello: muore donna

L'incidente è avvenuto poco prima delle 19, lungo la sp 2 in frazione Barbarini, in direzione di San Damiano d'Asti

Nella giornata di ieri una donna di 34 anni è morta perdendo il controllo della propria auto e schiantandosi contro la cancellata di una villetta a Priocca, nel Roero, quasi al confine con la provincia di Asti.

La tragedia

L'incidente è avvenuto poco prima delle 19, lungo la sp 2 in frazione Barbarini, in direzione di San Damiano d'Asti. Poche ore prima a Ceva, sempre in provincia di Cuneo, un altro incidente mortale: un uomo di 64 anni, originario di Cuneo ma residente a Beinasco, nel Torinese, con la sua Fiat 500 si era schiantato contro un tir lungo la statale 27 del colle di Nava.