Coronavirus in Piemonte, 10 nuovi casi e nessuna vittima

Nell'ultimo giorno in Piemonte sono dieci le persone risultate positive al Coronavirus, mentre non si segnalano decessi. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte, che segnala anche 25 guariti in più e 651 persone in via di guarigione.

Le vittime dall'inizio della pandemia in Piemonte restano quindi 4.128, i contagiati diventano 31.646 e i guariti 26.077. Nessuna variazione anche per quanto riguarda i ricoveri in ospedale: i pazienti in terapia intensiva sono 5, non in terapia intensiva 124. Le persone in isolamento domiciliare sono 661. I tamponi diagnostici finora processati sono 496.601, di cui 272.689 risultati negativi.